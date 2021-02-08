الغذاء والدواء توضح الفرق بين المواد الصيدلانية المشعة وصبغة التصوير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الفرق بين المواد الصيدلانية المشعة والصبغة المستخدمة في التصوير الطبي.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن المواد الصيدلانية المشعة الطبية عبارة عن مواد تعطى للجسم حسب الحاجة الطبية لها ويصبح الجسم على أثرها مشعًا”.

وأضافت أنه يتم تصوير انبعاث هذه المواد المشعة عن طريق أجهزة طبية خاصة، لافتة إلى أن هذه المواد تستخدم في التشخيص أو العلاج.

صبغة التصوير الطبي

أما الصبغة المستخدمة في التصوير الطبي فهي مادة سائلة غير مشعة تعطى جسم الإنسان حسب الحاجة الطبية لها، وتزيد من وضوح الأنسجة والأعضاء والأوعية الدموية، ويتم استخدامها في التشخيص فقط، وقد يسبب استخدامها حكة أو طفح جلدي بعد مغادرة القسم وعليه ينصح باستشارة الطبيب المختص.

نصائح مهمة للمرضى

ووجهت هيئة الغذاء والدواء، نصائح للمرضى لضرورة اتباعها ومنها اتباع تعليمات الطاقم الطبي قبل وبعد الإجراء ومنها التعليمات الخاصة بمخالطة الأشخاص الآخرين، ودعت بعد الانتهاء من الإجراء بشرب كميات كافية من السوائل ليتخلص الجسم من المادة المشعة عن طريق الإفرازات الطبيعية بشكل أسرع.



