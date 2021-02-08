أمانة وبلديات الحدود الشمالية تشترط تطبيق توكلنا لدخول مقراتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - الشمالية

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اشترطت أمانة منطقة الحدود الشمالية تفعيل تطبيق “توكلنا” لدخول مقرات الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراء إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وشدد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.



