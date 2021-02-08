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برنت يتجاوز 60 دولاراً لأول مرة منذ عام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

برنت يتجاوز 60 دولاراً لأول مرة منذ عام

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.82 في المائة لتتداول عند 60.05 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام تقريباً.

وتعد هذه أول مرة يتجاوز فيها النفط مستوى 60 دولاراً منذ 29 يناير 2020 عندما سجل 60.62 دولار.

بينما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.9 في المائة لتتداول عند 57.4 دولار للبرميل.

وشهدت الأسعار ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة بفعل تخفيض طوعي من لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس ، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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