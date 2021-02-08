الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

السديس: لم نسجل أي حالة كورونا بين قاصدي الحرمين الشريفين‎‏

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

جدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، التأكيد على عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس “كورونا” داخل الحرمين الشريفين.

البقعة الوحيدة المعقمة في العالم

وقال الشيخ السديس في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه لم تسجل حالة واحدة للإصابة بالفيروس بين المُعتمرين والزائرين، مشيراً إلى أن الحرمين الشريفين كانا البقعة الوحيدة المُعقمة في العالم، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية.

عمليات تعقيم وتطهير مستمر

وأشار الشيخ السديس إلى أن عدم تسجيل حالات كورونا داخل الحرمين جاء نتيجة التعقيم والتطهير المُستمر وعدم وجود تجمعات.

ودعا الشيخ السديس الجميع إلى أهمية الحزم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “كورونا” في المملكة.



