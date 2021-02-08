تنفيذًا لأمر خادم الحرمين .. إلغاء حكم الإعدام بحق السجين علي النمر ﻿

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قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأحد بإلغاء حكم الإعدام بحق علي النمر وأصدرت حكما بحبسه 10 سنوات قضى منها أكثر من 9 سنوات، بحسب والده محمد النمر، بحسب عكاظ.

وكتب محمد النمر عبر تويتر: “تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق علي محمد النمر وقضت بحبسه 10 سنوات”

وأضاف محمد النمر أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق نجله سيُعرض على محكمة التمييز ثم المحكمة العليا.

يذكر أنه صدر الأمر الملكي في أبريل 2020 بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قُصر، وتحديد مدة السجن بما لا تتجاوز 10 سنوات.

Source slaati

