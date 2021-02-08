“معهد الأئمة والخطباء” يحذر المصلين من أن يكونوا سببًا لغلق المساجد مجددًا

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نشر معهد الأئمة والخطباء التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بروشور توعويًا بعنوان “لا تكن سببًا في غلق المساجد مجددًا”، حاثًا المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة.

وحرص المعهد على انتقاء تلك العبارات المؤثرة؛ لأن المسجد يمثل الشيء الكثير للمؤمن، ويقضي به أوقاتًا غالية يناجي فيها ربه خمس مرات في اليوم والليلة، مبينًا البروشور أن الالتزام والتقيد بالإجراءات واجب شرعي.

وتأتي تلك الرسائل ضمن سعي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتكامل مع كل أجهزة الدولة للتصدي لجائحة كورونا بكل الوسائل، ومنها التوعوية والإرشاد ونشر المفاهيم التي تحفظ المجتمع من خطرها وبلغات عالمية.

ويشهد معهد الأئمة والخطباء تطورًا مستمرًا في ظل دعم ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويهدف إلى إعداد الأئمة والخطباء وتأهيلهم تأهيلاً علميًا وشرعيًا بالمستوى الذي يتناسب مع حاجة المساجد والجوامع، والعمل على رفع كفاءتهم، وإدخال المجال التقني من خلال تلقي الدروس والدورات لضمان الوصول إلى منسوبي المساجد في أي مكان بالمملكة. Source sabq





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