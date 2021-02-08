تنويه هام من الموارد البشرية للقطاع العام و الخاص

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دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتباع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد، والاكتفاء بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضًا عن الاجتماعات الحضورية.

وطالبت الوزارة بتفعيل العمل عن بُعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة، والحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.

Source akhbaar24.argaam

