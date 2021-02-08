“تباعد”: التطبيق لا يحتاج “إنترنت” ويعمل على البلوتوث

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أكد تطبيق “تباعد” المعتمد من وزارة الصحة لتنبيه الأشخاص في حال مخالطتهم لمصاب بكورونا، أن المستخدمين لا يحتاجون إلى الإنترنت.
وأوضح أنه يعمل على البلوتوث ويحفظ البيانات في الجهاز، ويستخدم الإنترنت فقط في حالة إرساله للبيانات والاستبانات الصحية، أو استقبال التحديثات والإشعارات.
Source akhbaar24.argaam
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