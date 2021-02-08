ما معنى: “من صلّى الفجر فهو في ذمة الله”؟ الشيخ المطلق يُجيب (فيديو)

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال حول معنى الحديث الشريف: “من صلى الفجر فهو في ذمة الله”، وما مدى صحته.

وأكد خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أنه حديث صحيح، مشيرًا إلى أنه يعني أن من صلى الفجر يكون في جوار ربه.

وأوضح أن الحديث يدل على القيمة الكبيرة لصلاة الفجر، والتي ذكرها الله -عز وجل- في العديد من المواقع بالقرآن الكريم، أبرزت قيمتها وثوابها الكبير عند الله.

Source akhbaar24.argaam

