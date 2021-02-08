شاهد.. شاب يبتكر مصعدًا يدويًا لوالده ليتمكن من النزول إلى المسجد من منزلهم فوق الجبل

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ابتكر شاب مصعدًا يدويًا لوالده يمكنه النزول من المنزل الواقع في منطقة جبلية إلى المسجد المبني في الأسفل، والذي يؤم المصلين فيه لأكثر من 75 عامًا.
وأوضح الابن جابر في الفيديو الذي وثقه يحيى رياني، أن والده الذي تجاوز عمره 100 عام، أجرى عملية في المفصل وأصبح يتعب في النزول إلى المسجد، ومن ثم الطلوع إلى المنزل، والذي يقع في جبل سلا في محافظة العارضة.
وأشار إلى أن المصعد مستوحى من ونش رفع مواد البناء إلى الطوابق العليا، ووضع له جسورًا وكفرات حديدًا لعملية الصعود والنزول.
وأشار إلى أن المصعد يتم التحكم فيه بريموت يدوي، وظل يعمل باستمرار لأكثر من عامين.
Source akhbaar24.argaam
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