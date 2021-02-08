“السديس”: البقعة الوحيدة المُعقمة في العالم هي الحرمين الشريفين بشهادة “الصحة العالمية” (فيديو)

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جدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، التأكيد على عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس “كورونا” داخل الحرمين الشريفين.

وقال السديس في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه لم تسجل حالة واحدة للإصابة بالفيروس بين المُعتمرين والزائرين، مشيراً إلى أن الحرمين الشريفين كانتا البقعة الوحيدة المُعقمة في العالم وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن عدم تسجيل حالات كورونا داخل الحرمين جاء نتيجة التعقيم والتطهير المُستمر وعدم وجود تجمعات، داعياً الجميع إلى أهمية الحزم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “كورونا” في المملكة.

Source akhbaar24.argaam

