هل لقاحات “كورونا” تؤثر على الحمض النووي وتسبب العقم؟.. “الصحة العالمية” تجيب

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قالت مديرة قسم التحصين في منظمة العالمية كيث أوبرايان أمس (الأحد)، إن اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا مركبة من مكونات عدة ويتم اختبارها قبل الاستخدام.

وأوضحت أوبريان أن اللقاح ضد كورونا لا يسبب أي تغييرات في الحمض النووي لدى البشر، مؤكدة أن المكونات الكيميائية للأمصال لا تضر بصحة الإنسان.

ولفتت إلى أن الافتراضات والمخاوف من تسبب اللقاح ضد فيروس كورونا في العقم هو أمر لا أساس له من الصحة، ولا يتطابق مع الحقيقة.

Source akhbaar24.argaam

