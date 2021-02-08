تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح وأتربة مثارة مصحوبة برؤية متدنية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق عسير «أبها- أحد رفيدة– الحرجة– خميس مشيط– رجال ألمع، المجاردة، النماص، بلقرن، تنومة، محايل، البرك، ظهران الجنوب، بيشة، تثليث»، والباحة «الحجرة، العقيق، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن»، وجازان «الدرب، صامطة، صبيا، فيفا، هروب، طوال، جازان، فرسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تشهد «العرضيات، ميسان، الطائف، أضم» بمنطقة مكة المكرمة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

كما أن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق تبوك «تيماء، تبوك، الوجه، أملج»، والقصيم «البكيرية، بريدة، رياض الخبراء، عنيزة»، والرياض «الخرج، الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، رماح، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الدلم، عفيف»، ونجران «حبونا، نجران، شرورة».