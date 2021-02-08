«شرطة الرياض» تُطيح بأربعة أشخاص تاجروا بالعملة المزيفة

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا جريمة المتاجرة في العملة المزيفة.

وصَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة المتاجرة بالعملة المزيفة، حيث ضُبِط بحوزتهم أوراق نقدية في وحدة سكنية اتخذوها وكرًا لممارسة جريمتهم.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.