هل يجوز قـتل المريض الميؤوس من حالته؟.. الشيخ السبر يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح أستاذ الفقه المُقارن الدكتور سعد السبر، مدى جواز قـتل مريض ميؤوس من حالته؛ لإنهاء معاناته مع الألم والعذاب والحكم الشرعي في ذلك.

وقال الشيخ السبر خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن قـتل النفس لا يجوز فهو كبيرة من الكبائر وأعظم ما يُحاسب عليه المسلم مع الصلاة.

وأضاف أن المرض كفارة، وعلى المريض الصبر والاحتساب وليس التخلص من حياته، مشيراً إلى أن قتـل المريض أيضاً لا يمكن اعتباره رحمة؛ لكنه كبيرة.

