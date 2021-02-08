شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات كوفيد 19 تغلق 121 منشأة تجارية بعدد من المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانات المناطق وبلديات المحافظات، 121 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، إغلاق 38 منشأة تجارية وتغريم 29 منشأة أخرى مخالفة، مشيراً إلى تكثيف عمل الفرق الميدانية للتأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

وأغلقت أمانة الطائف 25 نشاطاً تجارياً مخالفاً، خلال الجولات الرقابية التي نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية.

وفي السياق، نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 979 جولة رقابية على الأسواق والمركز التجارية المركزية، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية وعدم تفعيل تطبيق «توكلنا» إضافة إلى ضبط 116 مخالفة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية، كما تلقى مركز البلاغات 112 بلاغاً تضمن وجود ازدحام داخل عدد من المنشآت التجارية والغذائية، وتقديم وجبات داخل المنشأة، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق إضافة إلى النظافة العامة للعاملين.

كما نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 301 جولة رقابية خلال الثلاثة أيام الماضية، أسفرت عن إغلاق 34 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحرير 36 مخالفة.

وأكد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري، أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مشيراً إلى تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وضرورة تحميل تطبيق «توكلنا».

كما أغلقت بلدية ينبع 7 منشآت تجارية بمدينة ينبع البحر،خلال جولة رقابية شملت 53 منشأة تجارية.

وأكد رئيس بلدية ينبع بدر عبدالرزاق الفقير استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لخدمات البلدية، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية.

وأغلقت بلدية الخرج 16 منشأة تجارية بمدينة السيح.