أخبار السعودية اليوم.. «الداخلية»: لن يكون هناك منع تجول حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وخطأ في المؤتمر الصحفي لـ«كورونا»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث صعد هاشتاق (#لأنهم_سبايك) إلى قائمة الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية، بعد دقائق من انتهاء الإيجاز الصحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ووجد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الخطأ الذي اعتبروه غير مقصود؛ مادةً ترفيهيةً، مستخدمين صورًا ومقاطع فيديو بشكل واسع للسخرية منه، وإلى التفاصيل:

التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

متحدث «الداخلية»: لن يكون هناك قرار بمنع التجول حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن قرار منع التجول بيد المجتمع، مشيرًا إلى أنه متى ما دعت الحاجة سيتم إقرار ذلك، وأوضح أنه لن يكون هناك قرار بمنع التجول حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بكورونا.

متحدث «الداخلية»: عدم ارتداء قائد المركبة الكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن «مخالفة»

قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن عند نقاط التفتيش، يعد مخالفة، موضحًا أن الجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بكورونا، وتعمل على التقييم المستمر في ما يخص فرض إجراءات مشددة.

شرطة الشرقية: القبض على مواطن تباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولة لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

«توكلنا» ينفي تسجيل المخالفات إلكترونيًّا: التطبيق ليس لفرض الغرامة

نفت إدارة تطبيق «توكلنا» كل ما يتم تداوله بشأن تسجيل المخالفات إلكترونيًّا، مؤكدةً أن التطبيق لخدمة المجتمع واحتواء جائحة كورونا، مضيفة أن «التطبيق مخصص لاستعراض الحالة الصحية لا لفرض الغرامة»، وطالبت إدارة التطبيق بعدم تصديق الشائعات، والتأكد من المعلومات عبر حسابات «توكلنا» على منصات التواصل الاجتماعي.

الزعاق يفسر ظاهرة صعود فقاعات هوائية من بحيرة صلاصل بالقصيم

فسر المتخصص بالدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، ظاهرة صعود فقاعات هوائية من بحيرة صلاصل الواقعة بمنطقة القوارة بشمال القصيم، وأوضح الزعاق –عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأحد– أن هناك قنوات وفجوات أرضية تحت البحيرة، مشيرًا إلى أنه مع نزول الأمطار يصعد الهواء.

خطأ في المؤتمر الصحفي لـ«كورونا».. وهاشتاق «#لأنهم_سبايك» يصعد إلى الترند

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لخطأ وقع في مؤتمر وزارة الصحة الأسبوعي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، وظهرت كلمة «لأنهم سبايك» تحت أيقونة الصالات والمراكز الرياضية المشمولة بقرار الإغلاق للإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي؛ وذلك أثناء عرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب؛ الإيجاز الصحفي الخاص بالوزارة.

5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 153 إصابة، تلتها الشرقية بـ71حالة، ثم مكة المكرمة 35 حالة، فمنطقة المدينة المنورة 18حالة، والباحة 9إصابات جديدة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

«الداخلية»: ضبط 31.868 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض الأعلى

كشف المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، عن ضبط 31.868 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة، بزيادة قدرها 72% عن إجمالي مخالفات الأسبوع الذي يسبقه، وأوضح أن منطقة الرياض جاءت الأولى في المخالفات بنسبة 28% من إجمالي جميع المخالفات التي رصدت في جميع مناطق المملكة يليها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية.

«الأرصاد» عن طقس الاثنين: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية، الاثنين، مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق في المملكة، وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة»؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

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