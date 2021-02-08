محمد الفلاح - أمريكا تطالب ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها على السعودية فورا

الإثنين 8 فبراير 2021

قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، داعية إياهم إلى "الوقف الفوري" لهذه الهجمات.



وقالت الخارجية في بيانها: "بينما يتخذ الرئيس الأمريكي خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وقد أيدت المملكة العربية السعودية تسوية تفاوضية، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين".

وأضاف البيان: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين داخل الأراضي السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وحث بيان الخارجية الأمريكية، ميليشيا الحوثي "على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام"، مضيفة أنه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، إنه اعترض ودمر أربع طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران صوب جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، في بيان، إنه اعترض طائرة مسيرة "مفخخة" في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وذكر المالكي في بيانين لاحقين أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من "اعتراض وتدمير" ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" أخرى أطلقها الحوثيون "لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، ليصبح الإجمالي أربع طائرات مسيرة ملغومة خلال يوم واحد.