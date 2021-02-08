شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يتداولون أدوية تجاوز سعرها الـ 80 ألف ريال تصرفها الدولة مجانًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مواطنة عن صرف الدولة أدوية مجانا لها، يبلغ سعر الواحد منها نحو 80 ألف ريال.

ونشرت المواطنة صورة لدواء سعره نحو 20 ألف ريال، مؤكدة أنه رغم سعره الغالي إلا أنه صُرف لها مجانًا.

وارفقت المواطنة الصورة بتعليقها: " الحمدلله على نعمة الصحة والعافية، والله يعزّ المملكة ويحفظها، علبة الدواء الواحد بسعر مهوول ومع ذلك كلها مجانًا ".

وتفاعل مواطنون مرضى مع الصورة، مشاركين الأدوية التي تصرفها لهم الدولة مجانًا رغم ارتفاع أسعارها.

ونشرت سيدة أخرى صورة لأدوية بكميات كبيرة في غرفة بمنزلها، وعلقت السيدة بقولها: " تخيل حتى إذا عندك حساسية من أكل معين يصرفون لك اللي يناسبك " .