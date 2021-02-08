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الإنسان أولاً .. على رأس هرم الاهتمام

الإنسان أولاً .. دون تفرقة أو تمييز

الإنسان أولاً .. فوق كل اعتبار

الإنسان أولاً .. نهج قيادتنا الكريمة حفظها الله وايدها بتوفيقه..

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الكل شاهد ارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع الحالي، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، تم اتخاذ عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم تطبيقها بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الماضي 22 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م، وتضمنت:

???? إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يوم قابلة للتمديد.

???? لا يزيد الحد الاقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصاً وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

???? إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

إغلاق :-

– دور السينما ✅

– المراكز الترفيهية الداخلية ✅

– أماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها ✅

– الصالات والمراكز الرياضية ✅

-تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد ✅

???? رغم كافة الجهود المبذوله من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الانسان اولاً، والتحذيرات المستمرة من كافة الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تقيي المجتمع بأذن الله من الوباء وتمنع انتشاره مازلنا نشاهد من لايلتزم بها من أصحاب المنشاءات والافراد .

???? في هذا الخصوص اؤكد على استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الأجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيةً ومخالفي لائحة الحد من التجمعات و مخالفة عدم لبس الكمامة وضبط التجمعات المخالفة في كافة مناطق المملكة وذلك في الاحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الاجراءات النظامية بحق مرتكبيها وذلك بما يقع تحت أختصاصها ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص..

خلال الأسبوع الماضي تم ضبط عدد (٣١٨٦٨) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

1️⃣ حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد ٨٩٣٥ مخالفة وبنسبة تبلغ ٢٨% من اجمالي كافة مناطق المملكة

2️⃣ تليها منطقة مكة المكرمة بعدد ٦٥٧٧ مخالفة

3️⃣ تليها المنطقة الشرقية بعدد ٥٢٩٠ مخالفة

* كما لوحظ ارتفاع عالي في المخالفات خلال هذا الاسبوع، مقارنة مع الاسبوع السابق له، حيث بلغ نسبة ٧٢%

* شكلت نسبة المخالفات التي تم ضبطها بعد البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ الساعة العاشرة من يوم الخميس الماضي ٣٢% من اجمالي ما تم ضبطه خلال هذا الاسبوع..

???? تم التعامل مع كافة المخالفات التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، كذلك تم إيقاف مخالفي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذين ثبت قيامهم بتداول مخالفاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم.

???? تلك المخالفات فردية ولا تعكس مستوى الوعي العام الذي نلمسه من خلال الالتزام العام للمواطنين والمقيمين بكافة القرارات والتعليمات ذات الصلة في مواجهة جائحة كورونا .

???? كما نحذر كل من يعمل على بث شائعات أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فايروس كورونا المستجد ، من شأنها التسبب في إثارة الهلع ، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة ، بغرامة لا تزيد عن ( مليون ريال ) ، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، أو بهما معاً ، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة .

???? هذه الإجراءات تم إتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا ، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك

???? على الجميع المبادرة في حال مشاهدة اي مخالفة الإبلاغ على الرقم ٩٩٩ في كافة مناطق المملكة و٩١١ في منطقتي مكة المكرمة والرياض

????اخيراً

على الجميع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها، من منطلق استشعار مسؤوليتهم وتثمين ما قدمته ومازالت تقدمه قيادتنا الكريمة للحفاظ على سلامة قاطني هذه الأرض المباركة والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.

