السعودية اليوم / وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز عن عمر 100 سنة



واشنطن 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أعلن معهد هوفر ومقره ولاية كاليفورنيا الأمريكية وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز عن عمر 100 عام.

وكان شولتز قد ساهم في تشكيل ملامح حقبة جديدة للعلاقات الأمريكية السوفيتية وإنهاء الحرب الباردة خلال إدارة الرئيس الراحل رونالد ريجان​​​.

ووصف المعهد في بيان شولتز الذي تولى حقيبة الشؤون الخارجية في الفترة من يوليو 1982 حتى يناير 1989م بأنه كان أحد السياسيين الأكثر اتساقا في كل الأزمنة، مشيرا إلى أنه عمل مع ثلاثة رؤساء أمريكيين.

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