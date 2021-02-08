محمد الفلاح - مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية بطائرات درونز مفخخة

الإثنين 8 فبراير 2021

أدانت مصر، الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي باستخدام طائرات درونز "مُفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية منذ الساعات الأولى ليوم الأحد، والتي تم اعتراضها وتدميرها جميعًا من قِبل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها، مساء الأحد، عن استهجانها الكامل لاستمرار مِثل هذه الأعمال الإرهابية التي تُشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمى وخرقًا للقانون الدولى والانسانى، مؤكدة وقوف مصر إلى جانب السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية لصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير 4 طائرات حوثية "مفخخة" أطلقت باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، كما كشف التحالف أن الطائرات تم اعتراضها في 3 هجمات منفصلة، وشهد أحدثها إسقاط مفخختين حوثيتين.