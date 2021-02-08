شكرا لمتابعة خبر عن حفل عشاء يقود مواطنة لاكتشاف زواج زوجها في السر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

اكتشفت مواطنة في جدة، زواج زوجها بأخرى في السر، عن طريق الصدفة، أثناء حضورها حفل عشاء.

وتفصيلا، كانت الزوجة قد حضرت حفل عشاء لإحدى صديقاتها، والتي تعرفت من خلالها على امرأة تبادلا أطراف الحديث.

وأثناء حديث الزوجة مع تلك المرأة أخبرتها أن لديها اخت تزوجت حديثًا، مما دفعها لاطلاعها على صور الزواج، وكانت الصدمة عند رؤية أن زوجها هو العريس، بحسب الوطن.

وبمواجهتها له لم ينكر الزوج الأمر، وطلب منها الرضا بذلك، مما دفعها لرفع قضية فسخ نكاح على زوجها، الذي رفض أن يقوم بتطليقها.