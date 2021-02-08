شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف التطعيم بلقاح كورونا منتصف الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر من وزارة الصحة لـ«اليوم»، عن استئناف تطعيم المواطنين والمقيمين بـ«لقاح فايزر»، لمواجهة كورونا في منتصف شهر فبراير الجاري، مشيرة إلى وصول الجرعات الجديدة خلال أيام.

وكانت الوزارة، قد أعلنت قبل نحو 3 أسابيع إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، نظرًا لتأخر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم من قِبل الشركة المنتجة، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأكدت «الصحة» استمرار تقديم كل الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر مراكز اللقاح المختلفة، مضيفة أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم والتوسع في تدشين المزيد من المراكز لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس.

المناسبات العائلية

إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن أكثر من 80% من إصابات «كورونا» الجديدة، مرتبطة بالمناسبات العائلية وحفلات الزواج وتجمعات المطاعم.

وأضاف «العبدالعالي»، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أمس، أن منحنى الحالات الحرجة المصابة بكورونا ارتفع من أدنى مستوى وحتى الآن بنسبة 35%، إضافة إلى ارتفاع منحنى الإصابات بـ«كورونا» مؤخرا إلى ما فوق الـ 300 حالة، مؤكدا أن القضاء على الوباء يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن التراخي في تطبيق الاحترازات أدى إلى ارتفاع الحالات الحرجة، مؤكدا أن تحور الفيروس ومدى انتشاره تحت الدراسة والرصد.

تحور الفيروس

وأكد أن نتائج لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا مبشرة، مشيرا إلى أن أي لقاح لن يحصل على الاعتماد من هيئة الغذاء والدواء، دون التأكد الكامل من الفعالية والمأمونية.

وأوضح أن نتائج الإجراءات ستظهر خلال أيام، مشيرا إلى أن الوزارة لديها إجراءات متميزة لمواجهة فيروس كورونا المتحور. وأبان أنه جرى تطعيم أكثر من 443 ألف مستفيد من لقاح كورونا، فيما بلغ إجمالي الفحوصات لـ«كورونا»، حتى الآن، 12.6 مليون.

‏وشدد: «يجب أن نبتعد عن الفكاهة والتندر في تناقل ما يخص فيروس كورونا، فمن فقدوا أحبابهم لا يشاركون هذا الشعور»، متابعا: «تحور الفيروس ومدى انتشاره تحت الدراسة والرصد».

خريطة الإصابات

وحول الإصابات الجديدة، فقد سجلت الوزارة، أمس، 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 370278 حالة، من بينها 2361 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 408 حالات حرجة.

كما تم تسجيل 278 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 361515 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 6402 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة. وتصدرت منطقة الرياض الإصابات الجديدة بـ 153 حالة تلتها المنطقة الشرقية 71 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ35، وحلت المدينة المنورة رابعا بـ18 حالة، ثم الباحة 9 حالات، والقصيم 6.

إجراءات مشددة

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، عن زيادة المخالفات الجديدة للإجراءات الاحترازية، وعددها 31.868، بنسبة 72% عن إجمالي مخالفات الأسبوع الذي يسبقه.

وأكد «الشلهوب» أن قرار منع التجول بيد المجتمع، والجهات المختصة تراقب المنحنيات الخاصة بـ«كورونا» وتعمل على التقييم المستمر في ما يخص فرض إجراءات مشددة، ومتى ما دعت الحاجة سيتم إقرار ذلك.

وحذر متحدث «الداخلية» من بث الشائعات والمعلومات المغلوطة في تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتسبب في إثارة الهلع في ما يخص فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم رصد كل ما يتم تداوله من مخالفات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.