شكرا لقرائتكم خبر عن «أحوال» متنقلة في 11 موقعا بمكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة. وبدأت الوحدة المتنقلة أمس الأحد بتقديم خدماتها للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوع، وللرجال في محافظة الكامل، ومحافظة ميسان، ومركز قيا، وللنساء في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف، بينما تقدم الخدمة للنساء يوم الإثنين في مستشفى الملك عبدالله بجدة، لمدة يومين بكل موقع.

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة بتقديم خدماتها في خمسة مواقع بالمنطقة.

وبدأت أمس تقديم خدماتها للنساء في مركز اليتمة، فيما تقدم اليوم الإثنين الخدمة للرجال في سجن المدينة المنورة العام، فيما تقدم الخدمة غدًا الثلاثاء للنساء في مركز ابيار الماشي، ويوم الأربعاء للنساء في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة، وتختتم الوحدة المتنقلة زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في دار الرعاية بالمدينة المنورة، لمدة يوم واحد بكل موقع.