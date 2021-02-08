شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1500 لغم حوثي من أراضي اليمن في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» من انتزاع 1524 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021م.

وتنوعت الألغام ما بين 11 لغما مضادا للأفراد، و404 ألغام مضادة للدبابات، و1106 ذخائر غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 215.961 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونزع خلال هذا الأسبوع 182 ذخيرة غير متفجرة و43 لغما مضادا للدبابات في محافظة عدن، كما جرى نزع 115 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بعدن.

وفي مدينة خب الشغب بمحافظة الجوف تمكن فريق «مسام» من نزع 124 لغما مضادا للدبابات، كما تمكن من نزع 7 مماثلة في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 4 ذخائر غير متفجرة، كما جرى نزع 520 ذخيرة غيرة متفجرة في مأرب.

وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع لغم مضاد للأفراد و282 ذخيرة غير متفجرة، وبمحافظة تعز تم نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرتين متفجرتين وعبوة ناسفة في مديرية الوازعية.

وفي مديرية المخا نزع فريق «مسام» لغمين مضادين للأفراد إضافة إلى 15 لغما مضادا للدبابات، كما نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و94 لغما مضادا للدبابات في مديرية موزع، ونزع 121 لغما مضادا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى ذخيرة غير متفجرة ولغم مضاد للأفراد وعبوتين ناسفتين.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية التي زرعتها بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.