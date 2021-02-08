شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يدشن مقار أمنية جديدة بالرياض ومكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -عبر تقنية الاتصال المرئي- أمس، عددًا من المقار الجديدة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مقرين لقيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة.

واطلع سموه، خلال التدشين، على عرض وثائقي عن مراحل إنجاز 23 مشروعًا أخرى ضمن المرحلة الرابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 89%.

يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية وتجهيزها بأفضل التقنيات يهدف إلى الارتقاء بمستوى بيئة عمل رجال الأمن بما ينسجم مع متطلبات أداء مهامهم التي تقتضي الاستعداد التام والجاهزية الدائمة في جميع الأوقات.