شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثا.. 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام