شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثا.. 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الداخلية، عن تسجيل 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال الفترة من 18/ 6/ 1442هـ حتى 24/ 6/ 1442هـ. ووفقا للإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، فقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ 8935 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 6577، ثم الشرقية بـ 5290، والقصيم بـ 2488، فالمدينة المنورة بـ 2146، فالباحة بـ 1253، وعسير بـ 1246، والجوف بـ 1200، وتبوك بـ 960 وحائل بـ 588، والحدود الشمالية بـ 559، ثم جازان بـ 339 ونجران بـ 287. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.