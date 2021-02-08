شكرا لقرائتكم خبر عن 731 زيارة منزلية للمرضى بـ«الشمالية» في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت «صحة الحدود الشمالية» 731 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية وذلك خلال شهر يناير 2021م، استفاد منها 209 مرضى من المسجلين في البرنامج. وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.

وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية، الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.