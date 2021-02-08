شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وتغريم 67 منشأة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة 38 منشأة تجارية وأصدرت غرامات بحق 29 أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات م. عبدالله الزايدي، تكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار الفيروس، والتأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

وأشار إلى تطهير 25 موقعا، بمشاركة 85 مراقبا ومراقبة، إضافة إلى متابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتوكولات في الأنشطة التجارية، والكشف عن المخالفات الصحية.