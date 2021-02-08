شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة التنمر بين طلبة الرياض بـ«رفق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حملة توعوية للحد من التنمر في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، داعية إلى تطبيق عدد من الإجراءات للتوعية والحد من التنمّر، والوقاية منه بين الطلاب والطالبات عبر منصة «مدرستي»، ومنصات التواصل الأخرى.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي عبدالرحمن السبيّل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ برنامج خفض العنف في مدارس التعليم العام «رفق» طوال العام الدراسي، الذي يهدف إلى تعزيز دور التعليم في رعاية الطلبة نفسيا واجتماعيا وحمايتهم من كل أشكال التنمّر. وأكد السبيّل أهمية التوعية للوقاية من سلوك التنمر، والتعريف بأشكاله وآثاره وكيفية التعامل معه بمشاركة الطلبة ومنسوبي المدرسة، وفق الدليل العلمي لبرنامج «رفق» مع رفع تقارير للإرشاد الطلابي عن فعاليات الأسبوع، وأنشطته المصاحبة.

من جهتها، أطلقت إدارة إرشاد الطالبات بالإدارة حملة توعوية شاملة مكثفة لبرنامج «رفق» بعنوان «معا من أجل التصدي للتنمر»، وتستمر لمدة أسبوع عن بُعد. وأكدت مديرة إدارة إرشاد الطالبات سحر عطية، أن برنامج «رفق» من البرامج الإرشادية الهادفة، التي تتضمن في أبعادها السياج الوقائي كصمام أمان يحول دون الوقوع في المشكلات السلوكية.