شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نشاطا تجاريا مخالفا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة الطائف خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أكثر من 25 نشاطًا تجاريًا مخالفًا لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير. وشملت الإغلاقات مطاعم ومحال تموينات ومخابز، وأنشطة تجارية مختلفة. وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية على مدار اليوم، وتابعت الفرق الميدانية توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة وتوفير المعقمات وتطبيق التباعد.