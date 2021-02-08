شكرا لقرائتكم خبر عن 786 جولة تضبط 38 منشأة بالجوف في 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 38 منشأة تجارية وغذائية ورصد 55 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرق المختصة نفذت 786 جولة ميدانية على المولات والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، مؤكدًا أنه جرى إغلاق المنشآت المخالفة مباشرة مع التوعية والتذكير بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأبان الحموان أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات، وعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين وعدم تأمين المعقمات والمطهرات، وعدم تطهير العربات.

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات بحق المخالفين، ودعت المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.