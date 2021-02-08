شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتي مسؤوليتي».. غرس مفاهيم المحافظة على البيئة في النشء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ندوة «بيتي مسؤوليتي»، بمشاركة عدة قطاعات حكومية وخاصة، مساء اليوم الإثنين، افتراضيا، ضمن المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة ونظافتها في مرحلتها الـ 13.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن الندوة تأتي ضمن جهود إدارة التعليم لتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة وحمايتها بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة البيئة.

وأضاف إن مشاركة أمانة الشرقية والقوات الخاصة للأمن البيئي وجمعية الكشافة العربية السعودية في الندوة ستسهم في تأطير الجهود المشتركة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تسعى لغرس مفاهيم المحافظة على البيئة ضمن مناهجها ومقرراتها الدراسية لبناء سلوكيات إيجابية في النشء لتضع تلك الأجيال أمام ممارسات صحيحة تنفذ وتحمي البيئة كمحور رئيس في السلوك الفردي والجماعي.

وتابع أن دعم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لكافة الجهود والمبادرات، لا سيما الخاصة بالبيئة والمحافظة على مكتسباتها يدفع نحو الأهداف بكفاءة ويسهم في تحقيق التطلعات في الوقت الذي تميزت فيه المنطقة الشرقية بمخرجات مشاريعها ومبادراتها البيئية.

ونوه بأن الندوة سيشارك فيها 5 متحدثين منهم مدير التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف د. سامي العتيبي، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية د. عبدالله الفهد، ومدير عام النظافة بأمانة الشرقية د. حمد المديني، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي للقوات الخاصة بالأمن البيئي ورئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم الشرقية فهد الدعجاني.