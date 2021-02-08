شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طالبا مستفيدا من خدمات «سيهات» التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل 45 طالبًا على مساعدات تعليمية من لجنة التنمية الأسرية بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، تنوعت بين صرف كتب، مواصلات، وكذلك إيجار سكن، وذلك رغم جائحة فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19».

وذكرت مسؤولة اللجنة فاطمة آل محسن أن اللجنة وقفت على احتياجات الطلاب والطالبات؛ لتوفير حواسيب آلية لتأمين دراستهم عن بُعد أثناء الجائحة، مشيرة إلى قائمة مصنفة رُفعت على حسب المراحل الدراسية بالطلاب والطالبات من أبناء الأسر المستفيدة. واستطاعت اللجنة أن تنظم حفل الدانة لتكريم متفوقات المرحلتين المتوسطة والثانوية من طالبات مدينة سيهات البالغ عددهن 267 طالبة بعمل حفل افتراضي على منصة «يوتيوب».

وأعلنت اللجنة قائمة بالأسر المنتجة المصنعة للكمامات الواقية من انتشار الفيروسات ويبلغ عددها 16 أسرة، والتسويق لها وتوجيه بعض الشركات والمؤسسات للاتفاق معها.