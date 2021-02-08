شكرا لقرائتكم خبر عن حواجز خرسانية بطريق «الدمام - أبو حدرية - الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، أعماله في تنفيذ حواجز حماية خرسانية على تقاطع طريق «الدمام - أبو حدرية - الجبيل الصناعية»، وذلك بطول 4300 متر، ضمن أعمال مشروع تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق.

وضمن أعمال الصيانة العادية، واصل فرع النقل أعمال الدهانات الأرضية على طريق «دائري الأحساء»، بطول 5 كيلو مترات.

وضمن أعمال الصيانة الوقائية على طريق أبوحدرية، انتهى الفرع من صيانة الطريق من جسر أبو معن بطول 14.5 كيلو متر باتجاه الدمام، وفتح الحركة، وجارٍ تنفيذ أعمال الدهانات. كان فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية قد واصل أعماله في إعادة دهانات طريق «الدمام - الرياض» السريع، وتركيب لوحات إرشادية وحواجز معدنية في معبر الجيشية، وذلك ضمن أعمال الصيانة العادية لرفع مستوى السلامة المرورية. وأنهى الفرع أعمال الكشط وإعادة السفلتة على طريق أبو حدرية، وتحديدًا بعد كوبري صفوى المطار، باتجاه الدمام، بطول 14.5 كيلو متر، وتم فتح حركة السير أمام المركبات، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.