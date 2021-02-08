شكرا لقرائتكم خبر عن حواجز خرسانية بطريق «الدمام - أبو حدرية - الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل
وضمن أعمال الصيانة العادية، واصل فرع النقل أعمال الدهانات الأرضية على طريق «دائري الأحساء»، بطول 5 كيلو مترات.
وضمن أعمال الصيانة الوقائية على طريق أبوحدرية، انتهى الفرع من صيانة الطريق من جسر أبو معن بطول 14.5 كيلو متر باتجاه الدمام، وفتح الحركة، وجارٍ تنفيذ أعمال الدهانات. كان فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية قد واصل أعماله في إعادة دهانات طريق «الدمام - الرياض» السريع، وتركيب لوحات إرشادية وحواجز معدنية في معبر الجيشية، وذلك ضمن أعمال الصيانة العادية لرفع مستوى السلامة المرورية. وأنهى الفرع أعمال الكشط وإعادة السفلتة على طريق أبو حدرية، وتحديدًا بعد كوبري صفوى المطار، باتجاه الدمام، بطول 14.5 كيلو متر، وتم فتح حركة السير أمام المركبات، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.