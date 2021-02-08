شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بجهود «الجوازات» في تنظيم السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بما يبذله رجال الجوازات من جهود لتنظيم سفر المواطنين في جميع المنافذ.

وأشار سموه، خلال استقباله مدير عام جوازات المنطقة الشرقية المكلف العميد نواف النفيعي، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إلى تطوير الخدمات المقدمة ومواكبة التقدم التقني الذي تشهده المملكة، ومكافحة جرائم تزوير وثائق السفر والإقامة، وتطبيق الأنظمة ذات الصلة بالسفر والإقامة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وتمنى سموه للعميد النفيعي التوفيق في مهام عمله.