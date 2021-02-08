شكرا لقرائتكم خبر عن «Keep well» للتعريف بـ«نموذج الرعاية الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أمس، الملتقى الأول للحفاظ على الصحة؛ سعيًا لبناء مجتمع صحي وواعٍ، الذي استعرض أهم ركائز الرؤية الجديدة للرعاية الصحية في المملكة، وذلك ضمن مبادرات «نموذج الرعاية الصحية».

وأوضح التجمع الصحي أن الملتقى جاء لأهمية تعزيز الصحة العامة من مختلف الجوانب؛ للحفاظ على الصحة تحت شعار «Keep well»، ومن منطلق إتاحة الفرصة ولتعمّ الفائدة للجميع، داعيًا الجميع لحضور البث المباشر للملتقى من خلال حسابنا على «تويتر».