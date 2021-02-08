تطبيق توكلنا يوضح خطوات إنشاء واستعادة كلمة المرور

تطبيق توكلنا الذي أصبح شرطًا أساسيًا لدخول المقار الحكومية والتجمعات والأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الخاصة، ضمن إطار تطبيق التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، أوضح التطبيق اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بالخطوات، كيفية إنشاء واستعادة كلمة المرور، في الوقت الذي يتزايد فيه تحميل التطبيق على الهواتف الذكية والذي وصل عدد المستخدمين للتطبيق حتى الآن في انحاء المملكة نحو 12.5 مليون، حيث ارتفع تحميل التطبيق من 9.7 مليون إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط .

تطبيق توكلنا

طريقة إنشاء كلمة مرور في تطبيق توكلنا

وأوضح التطبيق عبر حسابه على موقع تويتر طريقة انشاء كلمة مرور وما يجب أن تتضمنه كما يلي:

يجب ألا تقل كلمة المرور عن 8 خانات.

يجب أن يكون بها رقم واحد على الأقل.

يجب أن يكون بها حرف صغير واحد على الأقل.

يجب أن يكون بها حرف كبير.

يجب أن تكون لغة الإدخال الإنجليزية.

كيفية استعادة كلمة المرور في تطبيق توكلنا

قد يفقد المستخدم كلمة المرور التي سجل بها على التطبيق لأي سبب كان، ولذلك شرح توكلنا كيفية استعادة كلمة المرور بالخطوات والتي تتمثل بالتالي:

فتح التطبيق.

من صفحة الدخول الرئيسية الضغط على نسيت كلمة المرور.

وثم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

إدخال رقم التحقق المرسل إلى الجوال.

وثم إدخال كلمة المرور الجديدة كما هو مبين آنفًا من احتوائها على رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام.

ثم إدخال تأكيد كلمة المرور.

طريقة مشاركة الوضع الصحي في تطبيق توكلنا

وفي سياق متصل أوضح توكلنا في وقت سابق كيفية مشاركة الوضع الصحي عبر التطبيق وذلك كما يلي: