شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إنذاراً نهائياً وضبط 4 منشآت بيطرية مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبط مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، 4 منشآت بيطرية مخالفة خلال جولاتهم الميدانية على 32 صيدلية و11 عيادة بيطرية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل الشيخ، أن الجولات الرقابية تأتي للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بفايروس كورونا ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين، مشيرًا إلى أن المخالفات تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص، وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي، وتم توجية 11 إنذارا نهائيا.