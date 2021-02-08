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11 إنذاراً نهائياً وضبط 4 منشآت بيطرية مخالفة

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جدة - خالد شويل - ضبط مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، 4 منشآت بيطرية مخالفة خلال جولاتهم الميدانية على 32 صيدلية و11 عيادة بيطرية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل الشيخ، أن الجولات الرقابية تأتي للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بفايروس ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين، مشيرًا إلى أن المخالفات تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص، وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي، وتم توجية 11 إنذارا نهائيا.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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