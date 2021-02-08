شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة 99 من كلية الملك فيصل الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس (الأحد)، حفل تخريج الدفعة 99 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض.

وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان العامة، لدى وصوله مقر الحفل، قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز.

وألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أوضح فيها أن الدفعة الـ99 من طلبة الكلية أمضوا أكثر من 3 سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، وأصبحوا مؤهلين للانضمام لزملائهم في وحدات القوات الجوية.

وبين أن الدفعة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة، وآخرين من دولة الكويت الشقيقة، انضموا إلى من سبقهم من زملائهم، ليصبحوا جميعاً جاهزين للانطلاق إلى ميادين العزة والكرامة.

بعد ذلك ألقى الطالب الخريج عبدالحكيم الحربي، كلمة الخريجين عبر فيها عن سعادته وزملائه الخريجين لرعاية رئيس هيئة الأركان العامة حفل التخريج ليكونوا ضباطا متخصصين في القوات الجوية الملكية السعودية في لحظات خالدة، في طريق المجد والسؤدد، حماة للدين والملك والوطن، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن في أداء المهمات والواجبات.

عقب ذلك أدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.