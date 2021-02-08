السعودية | إدانات عربية لإطلاق الحوثيين مسيرات مفخخة على السعودية

شكرا لقرائتكم إدانات عربية لإطلاق الحوثيين مسيرات مفخخة على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتوالى الإدانات العربية لمحاولة الحوثيين استهداف السعودية الأحد بإطلاقهم 4 طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية. وكشف التحالف أن الطائرات تم اعتراضها في 3 هجمات منفصلة، وشهد أحدثها إسقاط مفخختين حوثيتين.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الأحد، إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة باتجاه السعودية. وقال الحجرف إن "تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

التحالف يعترض ويسقط مسيرة حوثية (أرشيفية)

وأشار إلى أن "تكرار المحاولات الحوثية يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية".

وشدد الحجرف على "تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها".

بدورها، دانت وزارة الخارجية الأردنية "استمرار الحوثيين باستهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وجدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز موقف عمّان "الثابت في استنكار ورفض هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة". كما أكد وقوف الأردن "الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة" ووقوفه معها "في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق".

وأضاف أن "أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

في سياق متصل، أدانت مصر قيام ميليشيا الحوثي بشن عدد من الهجمات باستخدام طائرات مُفخخة بدون طيار باتجاه أراضي السعودية.

وأعربت مصر عن "استهجانها الكامل لاستمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تُمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقاً لقواعد القانون الدولي والإنساني".

مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)

وأكدت مصر "وقوفها إلى جانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات "المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية".

وأكد العثيمين "تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية".