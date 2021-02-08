شكرا لمتابعة خبر عن الخنيزي: استغلال القضية في مسلسل دون الرجوع لنا "حماقة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

اعتبر الشاب موسى الخنيزي، أحد مخطوفي الدمام، محاولة إنتاج قصة " خاطفة الدمام " في عمل درامي دون الرجوع لأصحاب القصة سيكون أمرًا في غاية الحماقة.

وقال الخنيزي: " أي شركة منتجة تستغل القصة من دون التواصل مع المخطوفين الذين هم أصحاب القضية، وأخذ موافقتنا وموافقتهم، سنتخذ الإجراءات القانونية ضدهم " .

وأشار إلى أنه تم في السابق طرح فكرة مسلسل عن القضية، من قِبل منتجين، ولم يتقبلوا الفكرة؛ بسبب عدم انتهاء القضية حتى الآن.

وأضاف: " في حال عرض مسلسل عن القصة دون الرجوع لنا فهذا الأمر سيسبب لنا تأثيرًا نفسيًا سلبيًا علينا وعلى عائلاتنا ".

الجدير بالذكر أن الفنانة ليلي السلمان، أعلنت في وقت سابق عن خوضها سباق الدراما الرمضانية المقبل بمسلسل حول قضية "خاطفة الدمام " والتي هزت الرأي العام في المملكة.