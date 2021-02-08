اخبار السعوديه

شاهد..تفاصيل إنقاذ المبتعث تركي الشمري لبريطاني من الموت المحقق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..تفاصيل إنقاذ المبتعث تركي الشمري لبريطاني من الموت المحقق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المبتعث تركي الشمري، تفاصيل إنقاذه بريطانيًا من الغرق في نهر بريستون، بعدما سمع استغاثة زوجة الأخير.

وقال الشمري خلال برنامج " يا هلا " إنه كان يتنزه في حديقة بريستون، وفجأة سمع صراخ امرأة تستنجد لإنقاذ زوجها، مضيفا: " على طول ركضت دون تردد، ومن دون تفكير نزلت النهر وسويت اللي قدرني فيه ربي وأنقذت الرجل " .

وكان الشمري قد تلقى العديد من الاتصالات من سفير المملكة في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر، ومن زملائه والمواطنين السعوديين المتواجدين في بريطانيا للاطمئنان عليه، وتثمين موقفه.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا