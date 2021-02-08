شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..تفاصيل إنقاذ المبتعث تركي الشمري لبريطاني من الموت المحقق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المبتعث تركي الشمري، تفاصيل إنقاذه بريطانيًا من الغرق في نهر بريستون، بعدما سمع استغاثة زوجة الأخير.

وقال الشمري خلال برنامج " يا هلا " إنه كان يتنزه في حديقة بريستون، وفجأة سمع صراخ امرأة تستنجد لإنقاذ زوجها، مضيفا: " على طول ركضت دون تردد، ومن دون تفكير نزلت النهر وسويت اللي قدرني فيه ربي وأنقذت الرجل " .

وكان الشمري قد تلقى العديد من الاتصالات من سفير المملكة في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر، ومن زملائه والمواطنين السعوديين المتواجدين في بريطانيا للاطمئنان عليه، وتثمين موقفه.