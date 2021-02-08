شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطنة باعت منزلها لتنفيذ مشروع زراعة الموز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت المواطنة زليخة الكعبي، في تحقيق أهدافها الاستثمارية من خلال عمل مشروع ضخم لزراعة الموز والمنافسة الإقليمية.

وقالت الكعبي، أنها باعت بيتها بمبلغ مليوني ونصف ريال لبدء مشروعها الزراعي، والذي استطاعت تطويره بإدخال منتج الموز الأحمر.

وأضافت أنها تسعى في الوقت الحالي للحصول على دعم بقيمة 8 ملايين ريال من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك من أجل التوسعة وإدخال بعض الأنشطة الجديدة، مؤكدة أنها في الوقت الحالي وصلت إلى مرحلة الاستقرار.