شكرا لمتابعة خبر عن آلية مطالبة أصحاب الطرود بالتعويض في حالة فقدانها أو تلفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مؤسسة البريد، آلية مطالبة أصحاب الطرود والشحنات بالتعويض في حالة فقدانها أو تلفها.

وأبان البريد، أنه يمكن لعملاء المؤسسة المطالبة بالتعويض في حالة فقدان أو تلف الشحنات وفقًا للإجراءات التالية:- يقدم العملاء المطالبات إلى مؤسسة البريد في غضون 90 يومًا من تاريخ بدء سريان التغطية التأمينية ويكون التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني.

ولا يجوز تقديم المطالبات قبل: 15 يومًا من تاريخ بدء سريان التغطية التي اشتراها العملاء بخصوص المطالبات عن الفقدان، بعد 7 أيام من تاريخ بدء سريان التغطية التي اشتراها العملاء بخصوص المطالبات عن الأضرار.

وأشار: " يجب تقديم جميع الممتلكات المتضررة التي تمت بطلب الدفع وليس تكاليف الإصلاح أو الاستبدال عند الطلب إلى شركة التأمين، وإذا تم الاحتفاظ بالشحنة التالفة من قبل المرسل إلية سيتم رفض المطالبة ".

وأبان: " سيتم دفع الخسارة المغطاة إلى العملاء أو المتنازل له خلال 15يومًا من استلام شركة التأمين لجميع مستندات المطالبة والبضائع المتضررة المطلوبة " ، لافتا: " عند الدفع أو الاستبدال مقابل الفقدان أو الضرر، فإن سيتم تحويل جميع حقـــــوق العملاء للاسترداد من شركات النقل بخلاف البريد السعودي إلى شركة التأمين، وسيقوم العملاء بمساعدة شركة التامين بكل الطرق المعقولة لتأمين الاسترداد " .