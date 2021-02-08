شكرا لمتابعة خبر عن السديس: الحرمين الشريفين المكان الوحيد في العالم الذي لم يصله كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس شؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إنه بشهادة الصحة العالمية، موضحا أن المكان الوحيد في العالم الذي لم يصله فيروس كورونا هما الحرمين الشريفين.

وكان عبدالرحمن السديس وجه بتحويل جميع الاجتماعات والفعاليات والبرامج عن بعد، وذلك في إدارات الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لهما.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن يبذل الجميع أقصى الجهود في اتباع التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة في مكافحة فايروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و الاختصاص، للإسهام في الحد والوقاية من تفشي هذه الجائحة.

وشدد على تطبيق الأنظمة بحق من لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لمكافحة فيروس " كورونا " المستجد من منسوبي الرئاسة والوكالة.