إنفوجراف.. «توكلنا» يوضح كيفية إنشاء واستعادة كلمة المرور في التطبيق

أوضح تطبيق «توكلنا»، اليوم الأحد، كيفية إنشاء واستعادة كلمة المرور في التطبيق، مؤكدًا أهمية تضمين رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام.

وعبر «إنفوجراف» على حسابه بـ«تويتر»، أشار «توكلنا» إلى أنه لإنشاء كلمة مرور، يجب «ألا تقل عن 8 خانات ـ تتضمن رقمًا واحدًا على الأقل ـ حرف صغير واحد على الأقل ـ حرف كبير على الأقل ـ لغة الإدخال الإنجليزية».

ولاستعادة كلمة المرور، أشار التطبيق أنه «من صفحة الدخول الرئيسية، بعد فتح التطبيق اضغط على (نسيت كلمة المرور)، ثم أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وأدخل رمز التحقق المرسل إلى جوالك، وأخيرًا أدخل كلمة المرور الجديدة التي يجب أن تتكون من رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام، ثم أدخل تأكيد كلمة المرور الجديدة».

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