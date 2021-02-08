السعودية اليوم / تونس تسجل 910 إصابات جديدة بكورونا



تونس 25 جمادى الآخرة 1422 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 910 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 217000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7214 حالة وفاة.

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تونس 25 جمادى الآخرة 1422 هـ الموافق 7 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 217000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7214 حالة وفاة.// انتهى //00:38ت م0225

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