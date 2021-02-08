السعودية اليوم / سمو أمير الجوف : علينا الحرص جميعًا والتعامل بكل جدية مع الإجراءات الاحترازية



سكاكا 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها القيادة الحكيمة، لمكافحة جائحة

وأشار سموه إلى أن هذه الإنجازات التي تحقَّقت بفضل الله تعالى، ثم بجهود حكومتنا الرشيدة في احتواء هذه الجائحة في بلادنا؛ تتطلَّب منا جميعًا أن نكون على قدر كبير من المسؤولية والوعي، والتعامل بكل جدية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات الصحية في ممارساتنا اليومية بالمنزل والعمل وفي الأماكن العامة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، بما يكفل التصدي بإذن الله تعالى لهذه الجائحة، آملًا من كل فرد في المنطقة أن يكون قدوة في مجتمعه.

ولفت سمو أمير المنطقة النظر إلى أهمية دور المواطنين والمقيمين، في عملية الالتزام بالضوابط والتعليمات، الذي يبرهن على وعيهم بأهمية المحافظـة على ما تحقق بفضل الله تعالى خلال الفترة الماضية لتطويق هذه الجائحة، مشدداً على ضرورة الحذر وعدم التراخي في تطبيق التدابير الوقائية وإدراك خطورة التجمعات بأنواعها؛ الذي سيتسبب في ارتفاع أعداد الإصابات، وضرر هذه الممارسات الخاطئة على الأفراد والأسر والمجتمع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وبلاء.

// انتهى //

00:36ت م

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سكاكا 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها القيادة الحكيمة، لمكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها، داعياً المواطنين والمقيمين في المنطقة، إلى الالتزام بجميع التدابير الاحترازية واتخاذ الإجراءات الوقائية، لمواجهة هذه الجائحة، والحد من انتشارها وتفشيها.وأشار سموه إلى أن هذه الإنجازات التي تحقَّقت بفضل الله تعالى، ثم بجهود حكومتنا الرشيدة في احتواء هذه الجائحة في بلادنا؛ تتطلَّب منا جميعًا أن نكون على قدر كبير من المسؤولية والوعي، والتعامل بكل جدية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات الصحية في ممارساتنا اليومية بالمنزل والعمل وفي الأماكن العامة، والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، بما يكفل التصدي بإذن الله تعالى لهذه الجائحة، آملًا من كل فرد في المنطقة أن يكون قدوة في مجتمعه.ولفت سمو أمير المنطقة النظر إلى أهمية دور المواطنين والمقيمين، في عملية الالتزام بالضوابط والتعليمات، الذي يبرهن على وعيهم بأهمية المحافظـة على ما تحقق بفضل الله تعالى خلال الفترة الماضية لتطويق هذه الجائحة، مشدداً على ضرورة الحذر وعدم التراخي في تطبيق التدابير الوقائية وإدراك خطورة التجمعات بأنواعها؛ الذي سيتسبب في ارتفاع أعداد الإصابات، وضرر هذه الممارسات الخاطئة على الأفراد والأسر والمجتمع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وبلاء.// انتهى //00:36ت م0224

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الجوف : علينا الحرص جميعًا والتعامل بكل جدية مع الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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